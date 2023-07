Patrick Zaki e il debito con il padrone di casa? Una fake news

Partick Zaki avrebbe un debito di quasi 24mila euro con la sua padrona di casa ma si tratta di una fake news

Patrick Zaki è un personaggio che crea divisione all'interno dell'opinione pubblica italiana. A coloro che festeggiano la sua liberazione si oppongono infatti chi chiede la revoca della cittadinanza onoraria. Lo studente egiziano è diventato poi protagonista di un caso eclatante di fake news.

Sui social è stato ampiamente ricondiviso lo screenshot di un articolo dal titolo "Zaki torna a Bologna. Il proprietario di casa: 'Nessun preavviso e subentro mai fatto, mi deve 23.800€'" di cui non viene però riportata la testata. Dalle analisi di Open è emerso che l'articolo in questione non solo è falso ma nemmeno esiste. Non c'è infatti nessun link che rimandi al testo, che sembra non essere presente online.

Basterebbe un po' di buon senso per capire che nessun proprietario di casa avrebbe continuato il rapporto di locazione con un inquilino come Patrick Zaki, la cui vicenda giudiziara in Egitto è inziata nel febbraio 2020 e che fino a pochi giorni fa sembrava non avesse per nulla un esito felice. Molto più probabile che il proprietario avrebbe avviato le procedure di sfratto per liberare l'immobile e affittarlo ad altri.

Patrick Zaki, dopo il Corriere a cena nella mondanissima trattoria pizzeria da Pino

Patrick Zaki ieri ha visitato la redazione del Corriere della Sera a Milano e poi secondo le informazioni di Claudio Plazzotta avrebbe cenato nella trattoria pizzeria da Pino in corso Garibaldi. "Patrick Zaki si adegua subito al fighettume italico. - scrive su Twitter - E dopo una visita alla redazione del Corriere della sera, in via Solferino a Milano, stasera era attovagliato, in giacca e cravatta, nella mondanissima trattoria pizzeria da Pino in corso Garibaldi. Grande Zaki!!!".