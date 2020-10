Periodici ex Mondadori: Belpietro sale al 100%, esce Segrate

Maurizio Belpietro sale al 100% dei periodici ex Mondadori Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e TuStyle. Il gruppo della Verità, diretto da Belpietro, riporta Italia Oggi, ha rilevato dalla casa editrice di Segrate il restante 25% di Stile Italia Edizioni, newco creata per la prima parte della cessione risalente a dicembre 2019. Al momento le stime per i 5 magazine sono positive in termini di copie mentre soffre ancora la pubblicità, a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Fino al termine dell'anno verrà infatti mantenuta una periodicità dilatata.