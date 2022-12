Piazzapulita, ospiti stasera: l'inchiesta esclusiva sulla gestione del Covid

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà Agostino Miozzo, ex coordiantore del comitato tecnico scientifico per il Covid

Oggi 1 dicembre 2022 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Agostino Miozzo, ex coordinatore del CTS per l'emergenza Covid-19, Massimo Recalcati, psicanalista e saggista, il giornalista Bruno Vespa e Nunzia de Girolamo.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. Il principale sarà l'inchiesta esclusiva su chiusure mancate, inerzia delle autorità e le vite che si potevano salvare durante l'emergenza Covid.