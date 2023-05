Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervista Elly Schlein

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli intervisterà il segretario del PD Elly Schlein

Oggi 11 maggio 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il Senatore dimissionario Carlo Cottarelli; il professore ordinario di Diritto Pubblico dell’Università La Sapienza di Roma Gaetano Azzariti; Laura Boldrini (PD); Nunzia De Girolamo e i giornalisti Italo Bocchino, Stefano Cappellini, Alessandra Sardoni e Francesco Specchia.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l’incontro tra Governo e opposizioni per le riforme e l’intesa che non c’è. Lo scontro Italia – Francia e un’inchiesta sui respingimenti dei migranti al confine di Ventimiglia.