Piazzapulita, stasera: intrecci tra mafia, droga e politica alle porte di Roma

Piazzapulita, ospiti stasera: un'inchiesta sugli intrecci tra magia, droga, affari e politica nei Comuni di Anzio e Nettuno

Oggi 22 giugno 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera il titolo della puntata sarà Fuorilegge parlerà degli intrecci tra mafia, affari, droga e politica alle porte di Roma con un'inchiesta esclusiva di Alberto Nerazzini sullo scioglimento per mafia dei Comuni di Anzio e Nettuno.

A febbraio le due citta sono state sconvolte dalla maxi-operazione Tritone con 65 arresti per narcotraffico. Gli inquirenti hanno scoperto tonnellate di cocaina dal Sud America ma anche armi, estorsioni e affare con una certa vicinanza tra politica e trafficanti. I volti dei protagonisti e, in esclusiva, le loro voci negli audio originali delle intercettazioni.