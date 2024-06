Simona Branchetti accende Pomeriggio Cinque News. E Monica Maggioni su Rai3...

Simona Branchetti accende l'estate di Canale 5: Pomeriggio Cinque News

Mediaset rilancia sull'informazione anche d'estate. Concluso Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino (confermatissima da Pier Silvio Berlusconi per la prossima stagione), al via Pomeriggio Cinque News il programma targato Videonews - in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17 - condotto da Simona Branchetti. All'interno della trasmissione, su Canale 5, molte pagine per raccontare, ogni giorno, la stretta attualità, la cronaca e il costume, con ospiti in studio e inviati sul campo.

Francesca Barra e Roberto Poletti preparano il debutto su Rete 4

Sempre sul fronte Mediaset, allungato di una settimana Prima di Domani di Bianca Berlinguer, prima del debutto nell'access prime time di Rete 4 del programma estivo condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Per quanto concerne i talk show di Rete 4, va ricordato che "Zona bianca" resterà tutta l'estate, continuerà "Stasera Italia" il sabato e la domenica con Sabina Scampini. "Quarta Repubblica" sarà in onda fino al 22 luglio.

Monica Maggioni con Newsroom su Rai3

Fronte Rai, per la precisione Rai3. L'estate dell'informazione, oltre alla conferma con Filorosso, regala una novità: arriva un programma di reportage. Si tratta Newsroom e verrà condotto da Monica Maggioni. Otto puntate e partenza mercoledì 17 luglio in prima serata con anteprima su RaiPlay già il 26 giugno. Lo ha spiegato la stessa Monica Maggioni nel corso dell'ultima puntata stagionale di In Mezz'Ora andata in onda domenica 16 giugno. “Newsroom è questo nuovo racconto che noi faremo durante l’estate che comincerà il 26 giugno dentro RaiPlay come una serie documentaria, una docuserie, e che poi verrà ripreso e andrà in onda su Rai3 a partire dal 17 luglio il mercoledì in prima serata. Newsroom sarà proprio il nostro modo di raccontare le grandi questioni del mondo e il Congo sarà una delle storie che racconteremo dentro Newsroom”.