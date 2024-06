Berlinguer-Prima di Domani, premio di Mediaset. La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Prima di Domani di Bianca Berlinguer si allunga di una settimana su Rete 4

Prima di Domani, programma di access prime time di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer prolungato di una settimana. Inizialmente la decisione era di chiudere la stagione lo scorso venerdì 14 giugno. Ma Mediaset ha deciso di tenerlo in programmazione per tutta questa settimana. L'ultima puntata del talk show (che nei giorni scorsi è cresciuto negli ascolti tv superando il 4%) andrà dunque in onda venerdì 21 giugno.

"E’ Sempre Cartabianca", Berlinguer avanti fino al 2 luglio in prime time su Rete 4

Per quanto concerne invece "E’ Sempre Cartabianca" della Berlinguer ci saranno altre 3 puntate: 18, 25 giugno e 2 luglio prima delle ferie estive. Sul fronte dei talk show di Rete 4, va poi ricordato che "Zona bianca" resterà tutta l'estate, continuerà "Stasera Italia" il sabato e la domenica con Sabina Scampini. "Quarta Repubblica" sarà in onda fino al 22 luglio.

Francesca Barra e Roberto Poletti, quando debuttano in access prime time su Rete 4

Tornando all'access prime time di Rete 4, il programma che prenderà il testimone da "Prima di Domani" e che verrà condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti inizierà dunque la prossima settimana (esordio martedì 25 giugno) e andrà avanti per tutta l'estate. "È per noi, spero, una bella sperimentazione. Vogliamo un prodotto che abbia un punto di vista, se è possibile, sempre meno politico e che stia sull’attualità, sulla cronaca e sul costume a 360 gradi", aveva detto Pier Silvio Berlusconi nella recente conferenza stampa di Cologno Monzese in cui aveva fatto un bilancio sulla stagione televisiva.

L'ad di Mediaset tra l'altro aveva annunciato "un'estate di Canale 5 accesissima, ci saranno sia Mattino Cinque nella formula Morning News sia Pomeriggio Cinque. Il primo verrà condotto da Dario Maltese, mentre il secondo da Simona Branchetti".