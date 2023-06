Milano, inaugurato il programma di cinema estivo con BPER Banca e Anteo

Milano, presentato il programma estivo "Le Serate dei Mercanti", in collaborazione con BPER Banca e Anteo

È stato presentato oggi il programma di cinema, musica e incontri che, a partire dal 3 luglio e fino al 10 settembre, animerà la stagione estiva milanese nella suggestiva Piazza dei Mercanti. Con una platea di 250 posti, prenderanno vita "Le sere dei Mercanti", location esclusiva che intende riportare la cultura nel centro milanese e insieme "contrastare gli elementi di degrado che investono talvolta i luoghi storici", ha spiegato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, che aggiunge: "apriamo ai 'pop up' culturali, cioè luoghi che si riaccendono per diventare piazze di incontro e scambio per la cultura".

L'iniziativa è promossa dal Comune di Milano, realizzata grazie al sostegno di BPER Banca e di Anteo e offrirà un ampio palinsesto di cinema, spettacoli, incontri letterari, concerti, talk e iniziative del Municipio 1. "La cultura è fondamentale per dare un senso ai luoghi e allo stare insieme, costruire opportunità, leva fondamentale per costruire anche la sicurezza", ha spiegato Marco Granelli, assesspre alla Sicurezza.

Con l'inaugurazione della rassegna estiva in Piazza dei Mercanti, AriAnteo aggiunge alle tre arene stabili in città, Fabbrica del Vapore, Citylife e Chiostro dell’Incoronata, anche il centro storico di Milano con la quarta sala all’aperto: la proposta prevede una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi della scorsa stagione, anteprime, prime visioni e film in lingua originale. Ogni giorno un film, da guardare sotto le stelle e da ascoltare in cuffia, con molti titoli scontati al 50% grazie all’adesione di AriAnteo all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal MIC.

"Per noi è un'occasione importante per stare all'interno delle città, essendo queste motori che fanno avvicinare le persone alle varie proposte culturali", ha spiegato Lionello Cerri, Amministratore delegato di Anteo. "Sappiamo che se la fruizione non avviene nel giusto modo, non venendo valorizzata da chi la recepisce, perde la sua funzione. Per questo, i luoghi di cultura della città sono importanti e devono tornare a essere tali. Con la chiusura del Cinema Odeon in centro inoltre, fare 'Le Serate dei Mercanti' consente di ritrovare un luogo di spettacolo e soprattutto la Loggia è un simbolo molto forte, che diventa iconico".

Le parole di Serena Morgagni, Direttrice Comunicazione di BPER Banca ad affaritaliani.it

BPER Banca sostiene l’intero progetto per rivitalizzare Piazza dei Mercanti come luogo di incontro dei cittadini nel periodo estivo milanese, con un’articolata proposta culturale e di intrattenimento. In aggiunta alla rassegna cinematografica, la Banca offrirà gratuitamente ai cittadini eventi pre-serali ogni settimana che andranno dalla musica a incontri e spettacoli. "Per BPER Banca, l'importanza dell'iniziativa risiede nello stare al fianco del Comune di Milano e di Anteo nella rivitalizzazione della Loggia Mercanti, un gioiello della città di Milano che offre l'opportunità di creare questi momenti di incontro, com'è il cinema, queste serate da passare in città sotto le stelle in un contesto di cultura", ha spiegato Serena Morgagni, Direttrice Comunicazione di BPER Banca.

BPER Banca è impegnata in numerose iniziative culturali, "valore inestimabile e tratto distintivo del nostro Paese", prosegue Morgagni. "La cultura è per noi un modo di restituire un valore intrinseco del nostro Paese, potendo in questo modo crescere insieme alle comunità, di dare l'opportunità ai clienti, ai giovani a chiunque di poter godere di questi momenti legati alla cultura, come allo sport, che sono momenti di crescita per le persone, per i Paesi e per i territori".

Il messaggio che BPER Banca vuole trasmettere si lega a doppio filo al nuovo posizionamento 'BPER Banca, dove tutto può avere inizio': "una scintilla che insieme ai nostri partner, Comune di Milano e Anteo, dà il via alla creazione di qualcosa di bello e contiamo che sia un'esperienza bella, positiva e di vita vissuta divertente, con dei contenuti di grande valore culturale", conclude Serena Morgagni, Direttrice Comunicazione di BPER Banca.