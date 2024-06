Leonardo: 13 progetti vinti nel programma European Defence Fund 2023

Leonardo, successo nell’EDF grazie a collaborazione internazionale, coinvolgimento delle PMI e sinergia con la Difesa italiana

Leonardo – gruppo industriale che opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli elicotteri, elettronica, velivoli, cyber & security e spazio – si posiziona come il secondo player europeo per numero di progetti aggiudicati nel contesto dello European Defence Fund work programme 2023. La Commissione Europea ha recentemente annunciato la selezione di 13 progetti in cui è coinvolta Leonardo, di cui 11 sono dedicati allo sviluppo capacitivo e 2 alla ricerca. Complessivamente, sono stati selezionati 54 progetti che vedono la partecipazione di 581 società ed enti provenienti da 26 Paesi europei, oltre alla Norvegia.

L’European Defence Fund 2023 ha stanziato oltre 1 miliardo di euro, distribuito tra 28 progetti di ricerca, finanziati con 265 milioni di euro, e 26 progetti di sviluppo, che hanno ricevuto 766 milioni di euro. L'Italia si è posizionata tra i primi posti per numero di progetti selezionati, con 35 proposte vincenti. Tra queste, 8 sono iniziative coordinate e Leonardo è al timone delle 2 più importanti (EMISSARY e E-CUAS), contribuendo in modo significativo al successo complessivo dell'Italia.

Seguendo le direttive della Commissione, l'approccio di Leonardo orientato a un forte coinvolgimento delle PMI e la strategia di promuovere l'inclusività nella struttura di consorzi e compagni si sono rivelati vincenti. In particolare, Leonardo guiderà due delle principali iniziative nei settori dello spazio e della difesa aerea: EMISSARY (European Military Integrated Space Situational Awareness and Recognition capability) e E-CUAS (European Counter UAS). Questi progetti, che beneficeranno di uno dei finanziamenti europei più consistenti, sono caratterizzati da una forte componente innovativa nelle tecnologie che verranno sviluppate.

Di particolare importanza è anche la partecipazione di Leonardo a diversi programmi di punta della Commissione Europea che mirano a rafforzare l'autonomia strategica del continente. Tra questi si distinguono: EPC2 (European Patrol Corvette 2), volto a sviluppare un prototipo di una nuova corvetta europea; ESOCA (European eco-System for Outsized Cargo Airlift), che costruirà una capacità di trasporto aereo strategico; NG-MIMA (Next Generation Military Integrated Modular Avionics), dedicato alla progettazione e dimostrazione di tecnologie chiave per i velivoli da combattimento del futuro; e MARTE (Main ARmoured Tank of Europe), focalizzato sullo studio e la progettazione delle future piattaforme terrestri.