Nuova MINI Cooper 5 Porte: innovazione e stile in dimensioni compatte

La MINI Cooper 5 porte torna sulla scena automobilistica con un mix perfetto di tradizione e innovazione.

Con dimensioni di 4.036 mm di lunghezza, 1.744 mm di larghezza e 1.464 mm di altezza, la nuova versione rispetta le proporzioni del modello precedente, offrendo al contempo un'esperienza di guida migliorata. Le dimensioni compatte della MINI Cooper sono progettate per massimizzare lo spazio interno, garantendo un abitacolo confortevole per cinque passeggeri, mantenendo intatto il caratteristico go-kart feeling del marchio.

Design Esterno: Un'Icona Rinnovata

Il design della nuova MINI Cooper 5 porte è un trionfo di "Semplicità carismatica". Le proporzioni urbane, con sbalzi corti, cofano ridotto e passo lungo, sono esaltate dalle grandi ruote che ne accentuano il carattere sportivo. La carrozzeria è divisa visivamente in tre sezioni: la parte inferiore chiara, una zona finestrini avvolgente e il tetto a gradini, rendendo immediatamente riconoscibile la silhouette della vettura.

Il frontale minimalista, con i fari rotondi iconici e la griglia anteriore ottagonale, conferisce alla MINI Cooper un look inconfondibile. I fari a LED di serie, con elementi di luce diurna regolabili individualmente, e le firme luminose opzionali disponibili in tre versioni, enfatizzano ulteriormente il design distintivo. La parte posteriore continua con superfici chiare e luci a LED a filo, che ricordano i classici fari MINI e possono essere commutati su diverse impostazioni.

Interni: Tecnologia e Comfort

L'abitacolo della nuova MINI Cooper 5 porte combina elementi classici con innovazioni moderne. Il design minimalista del cruscotto, ispirato alla prima Mini di Alec Issigonis, presenta un display OLED centrale ad alta risoluzione, ora più vicino al guidatore e con un diametro di 240 mm. Questo schermo touch consente di controllare tutte le funzioni del veicolo in modo intuitivo, grazie al nuovo MINI Operating System 9, che offre una grafica moderna e un'interfaccia utente intuitiva.

I materiali utilizzati per gli interni sono di alta qualità ed ecologici, come il tessuto in poliestere riciclato lavorato a maglia, che conferisce un'atmosfera "feel-good". Il tetto panoramico in vetro rende l'interno particolarmente luminoso, mentre i sedili posteriori ripiegabili 60:40 aumentano la capacità del bagagliaio da 275 litri a 925 litri, offrendo una versatilità eccezionale.

Performance: Potenza e Efficienza

La MINI Cooper 5 porte è disponibile con due motori a benzina. Il modello base, MINI Cooper C, è equipaggiato con un motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV, mentre la versione MINI Cooper S monta un motore a quattro cilindri da 150 kW/204 CV. Entrambi i motori sono progettati per offrire una guida sportiva e dinamica, con una particolare attenzione al consumo efficiente di carburante.

Le sospensioni ottimizzate e lo sterzo preciso assicurano un'esperienza di guida tipicamente MINI, caratterizzata da un'elevata stabilità e comfort. Le dimensioni compatte, il raggio di sterzata ridotto a 11,4 metri e la carreggiata generosa contribuiscono alla maneggevolezza della vettura, rendendola perfetta per la guida urbana.

Personalizzazione e Tecnologia

La nuova MINI Cooper 5 porte offre numerose opzioni di personalizzazione, con undici colori di carrozzeria e tre colori a contrasto per il tetto, incluso il caratteristico tetto multitono con sfumatura graduale. I quattro allestimenti disponibili, Essential, Classic, Favoured e JCW, permettono di adattare l'auto ai gusti personali, con dettagli come il logo in Vibrant Silver, la cornice della griglia del radiatore e gli esclusivi diffusori anteriori e posteriori nella versione JCW.

La tecnologia avanzata è un punto forte della nuova MINI Cooper 5 porte. Il MINI Intelligent Personal Assistant, attivabile con il comando vocale "Hey MINI", permette di controllare numerose funzioni del veicolo tramite il display OLED circolare. Questo assistente personale impara dai percorsi ripetuti, migliorando l'esperienza di guida e la comodità quotidiana.

Sistemi di Assistenza alla Guida

La sicurezza e la facilità di guida sono garantite dai nuovi sistemi di assistenza alla guida. Il Parking Assistant Plus utilizza sensori a ultrasuoni e telecamere surround-view per facilitare le manovre di parcheggio, mentre il MINI Digital Key Plus trasforma lo smartphone in una chiave digitale, rendendo l'accesso al veicolo più comodo e sicuro.

La nuova MINI Cooper 5 porte è una perfetta combinazione di design iconico, comfort moderno e tecnologia avanzata. Con le sue dimensioni compatte e lo spazio interno ottimizzato, offre un'esperienza di guida unica, mantenendo l'inconfondibile carattere MINI. Le numerose opzioni di personalizzazione, insieme alle innovazioni tecniche e ai potenti motori, rendono la MINI Cooper 5 porte una scelta eccellente per chi cerca una vettura versatile e stilosa per la guida urbana e non solo.