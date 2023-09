Piazzapulita, ospiti stasera: i CPR sono la soluzione al problema migranti?

Piazzapulita, ospiti stasera: questa sera si parlerà del Centri di Permanenza per i Rimpatri e del ciclone che ha distrutto Derna, in Libia

Oggi 21 settembre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno Massimo Gramellini; il sociologo Stefano Allievi; Emiliano Fittipaldi (Domani); Alessandro Sallusti (Il Giornale); il diplomatico Pietro Benassi; la sociologa Chiara Saraceno, la giornalista Annalisa Chirico; la docente dell'Università di Padova Michela Mercuri; la scrittrice Ginevra Bompiani e il Consigliere Regionale della Lombardia Paolo Romano (PD). Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita al centro della puntata ci sarà l'inchiesta sulle condizioni di vita nei CPR, i Centri di Permanenza per i Rimpatri. Vere e proprie carceri dove, tra violenze e psicofarmaci, vengono detenuti i migranti. L'obiettivo del Governo Meloni è averne uno per regione. È questa la soluzione di fronte alla crisi migratoria in corso?

Nel corso della serata, inoltre, un reportage esclusivo da Derna, la città libica travolta dal ciclone Daniel. Il numero di morti è incalcolabile. Il rischio di epidemie cresce.