Piazzapulita, ospiti stasera: vicina la rottura fra Nord e Sud

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà dell'attacco della premier Meloni ai media, balneari e frattura tra Nord e Sud.

Oggi 25 gennaio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari; il leader di Azione Carlo Calenda, la deputata del M5S Chiara Appendino; il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e i giornalisti Marianna Aprile, Fabio Dragoni, Tonia Mastrobuoni, Antonio Padellaro e Francesco Specchia.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui l'attacco della Premier Giorgia Meloni a giornali e programmi critici, braccio di ferro sui balneari e la frattura Nord-Sud.