Piazzapulita, ospiti stasera: dal caso Salis al processo a Israele

Piazzapulita, ospiti stasera: questa sera si parlerà del caso di Ilaria Salis, protesta degli agricoltori e il processo a Israele all'Aja

Oggi 1 febbraio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il magistrato Nino Di Matteo; Michele Serra; Paolo Mieli; Tomaso Montanari; i giornalisti Francesco Borgonovo e Tonia Mastrobuoni; Alessandra Moretti (PD); Vittoria Baldino (M5S); Alessandro Cattaneo (FI) e il filosofo Diego Fusaro. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui il caso Ilaria Salis e i rapporti tra Meloni e Orban. Il processo a Israele alla Corte Internazionale di giustizia. Il dilagare della protesta degli agricoltori.