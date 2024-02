Orban dopo l'incontro con Meloni: "A Salis garantito un trattamento equo"

Salis, ecco che cosa ha detto Orban dopo l’incontro con Giorgia Meloni

Durante la notte, il premier ungherese Viktor Orbán ha incontrato Giorgia Meloni a Bruxelles. All’uscita ai microfoni di La7 ha rilasciato delle dichiarazioni sul caso di Ilaria Salis, la cittadina italiana a processo in Ungheria, fotografata in catene in un tribunale di Budapest. Il Primo Ministro dell’Ungheria ha dichiarato di aver fornito le informazioni sulle condizioni di Ilaria Salis a Giorgia Meloni ed ha promesso che sarà garantito un trattamento equo alla cittadina italiana.

Inoltre, Viktor Orbán ci ha tenuto a precisare che il pubblico ministero non appartiene al governo ma appartiene al parlamento, e di conseguenza lui non può influire sul pubblico ministero, in quanto, come sostenuto dal Premier, il sistema dei giudici è totalmente indipendente dal governo. Ha poi aggiunto che: “L'unico modo in cui posso essere a sua disposizione è l'ambiente circostante il detenuto, ovvero la prigione, è lì che ho una legittima influenza per fornire lei un giusto trattamento che le deve essere fornito e prometto che sarà garantito un trattamento equo”.

