Piazzapulita, ospiti stasera: dalla situazione a Gaza alla polemica sulla Rai

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della situazione a Gaza e della posizione della RAI sul tema. Poi un'inchiesta sui beni sequestrati alla mafia

Oggi 15 febbraio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata l'ex Premier Romano Prodi; la funzionaria italiana dell'ONU Francesca Albanese; i giornalisti Antonio Di Bella, Selvaggia Lucarelli, Emiliano Fittipaldi, Italo Bocchino e Nello Trocchia; Maria Elena Boschi (IV); Vittoria Baldino (M5S); Roberto Salis, padre di Ilaria, l'insegnante italiana in carcere a Budapest e Ismaele La Vardera, Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi. A Gaza è in atto un genocidio o una legittima azione di autodifesa? La RAI sotto il Governo Meloni fa più informazione o più propaganda? Poi un'inchiesta esclusiva sui beni confiscati alla mafia in Sicilia.