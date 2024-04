Piazzapulita, ospiti stasera: la questione morale travolge i partiti

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà di guerra in Medio Oriente, questione morale dei partiti ed elezioni europee

Oggi 18 aprile 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata il Ministro degli Esteri Antonio Tajani; l'ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber; l'attrice e regista Monica Guerritore; Michele Serra; lo scrittore Gianrico Carofiglio e le giornaliste Paola Caridi e Carmen Lasorella. Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui Israele, l'Iran e il rischio di un'escalation in Medio Oriente. La questione morale che travolge i partiti. La campagna elettorale per le Europee.