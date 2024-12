Piazzapulita, ospiti stasera: dalla Siria dopo Assad al fine vita. Tutte le anticipazioni della puntata

Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà della Siria dopo Assad, crisi dell'industria italiana e fine vita

Oggi 12 dicembre 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla puntata Romano Prodi; il rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la politologa della Columbia University Nadia Urbinati; i giornalisti Italo Bocchino, Sebastiano Barisoni, Francesca Mannocchi e Domenico Quirico; Chiara Appendino (M5S); Carlo Calenda (Azione) e Michele De Palma (FIOM-CGIL).

Questa sera a Piazzapulita si affronteranno diversi temi tra cui la caduta di Assad, i jihadisti a Damasco e le amnesie dell'Occidente. Stellantis e la crisi dell'industria italiana e uno straordinario documentario sul tema del fine vita.