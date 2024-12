Industria italiana, "produzione in calo da 21 mesi". Non solo auto, in grande crisi pure il tessile e il calzaturiero

Industria italiana, numeri drammatici: produzione in calo da 21 mesi. Tutti i settori più in crisi

L'Italia non deve fare i conti solo con la crisi di Stellantis e il netto calo della produzione di auto nel Paese, con gravi conseguenze economiche e perdita di migliaia di posti di lavoro, ma il problema è generale e riguarda l'intera industria italiana "in discesa da 21 mesi". Soffrono particolarmente l'elettrodomestico, il tessile e il calzaturiero. Il punto è questo: prima del Covid, nel 2019, - riporta Il Corriere della Sera - la quota di ricchezza generata dalla nostra industria era pari al 19,9% del Pil. Oggi siamo scesi al 18,1%. In pratica, due punti in meno in soli cinque anni. Uno scossone importante le nostre fabbriche lo avevano già avuto con la crisi del 2008. Infatti la quota dell’industria era del 22% nel Duemila. Dopo quella crisi sul mercato sopravvissero solo le aziende in grado di reggere la competizione internazionale.

Ma adesso la storia si ripete. Ieri, al bollettino già pieno di segni meno dell’Istat, - prosegue Il Corriere - si è aggiunto quello del centro studi di Confindustria. Che dice: "In ottobre la produzione continua a registrare un calo del 3,6% tendenziale (cioè rispetto allo stesso mese del 2023). Un risultato pesantissimo in particolare per veicoli (-34,5%) e articoli in pelle (-17,2%)". Se l’Italia non compra, per l’industria italiana non resta che bussare all’estero. E in effetti su questo abbiamo fatto bene, scalando la classifica dei Paesi esportatori e superando anche il Giappone.

Ma adesso, secondo il centro studi Confindustria "l’export italiano di beni, dopo tre cali trimestrali consecutivi resta debole nel quarto". Le vendite extra-Ue sono diminuite in ottobre (-3,5% in valore), per la frenata del mercato Usa e la caduta dell’export verso la Cina (-21,3% nei primi dieci mesi). Stati Uniti e Germania sono in frenata e insieme valgono oltre il 20% del nostro export.