Pier Silvio Berlusconi chiama Fabio Fazio a Mediaset. Ecco la risposta del conduttore di Che tempo che Fa

Pier Silvio Berlusconi chiama Fabio Fazio a Mediaset

«Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua». Le parole di Pier Silvio Berlusconi a Fabio Fazio, pronunciate al Teatro Parioli dove è andato in scena il ricordo di Maurizio Costanzo condotto su Canale 5 da Fazio con Maria De Filippi.

Fabio Fazio, la risposta del conduttore di Che tempo che fa a Pier Silvio Berlusconi

«Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno», la risposta di Fabio Fazio che in questa styagione di debutto sul Warner Bros. Discovery sta stravincendo la battaglia degli ascolti tv, riuscendo a portare spesso e volentieri Che tempo che fa in doppia cifra di share. E il suo contratto col gruppo è quadriennale. Fabio Fazio tra l’altro aveva fatto sapere che dopo questa esperienza andrà in pensione. Ma chissà, magari da qui a tre anni cambierà idea...