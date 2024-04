PittaRosso story, il nuovo spot si mette 'nelle scarpe del proprio target'

PittaRosso dà il via alla nuova campagna di comunicazione sotto il segno di riconoscibilità, ampio assortimento e prezzi accessibili. “It’s a PittaRosso Story”, on-air a partire da aprile.

La città, sintesi perfetta delle piccole e grandi storie che compongono la quotidianità delle persone, è il luogo da cui parte il nuovo racconto di marca di PittaRosso.

Nella campagna pubblicitaria, affidata a Caffeina, il brand e i suoi valori vengono presentati attraverso la capacità di PittaRosso di mettersi nelle scarpe del proprio target, soddisfando le diverse esigenze di un pubblico molto vasto quale è quello che frequenta i negozi dell’insegna.

Il nuovo format creativo apre idealmente le porte del mondo PittaRosso, contenitore di storie e prodotti, ribaltandone il punto di vista: le storie sono infatti raccontate “dal basso”, attraverso le scarpe delle persone si sviluppa il racconto di un brand che qualunque sia la tua storia, è accanto a te.

It's a PittaRosso Story, spot tv



PittaRosso è un luogo in cui tutti possono fare uno shopping di qualità a prezzi accessibili, dove l’assortimento fa la differenza, dove poter trovare i grandi marchi per lo sport e linee in licenza esclusiva.

"In un momento in cui i consumatori sono sempre più attenti, abbiamo sentito l’esigenza di raccontarci in maniera diversa dal passato, ribadendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono e che sono il motivo per cui tante persone ogni giorno ci scelgono. Questo spot istituzionale cattura l'essenza del marchio, trasmettendo i valori di servizio, fiducia e passione che definiscono l'identità di PittaRosso”, ha dichiarato Fulvia Caliceti, Marketing & Communication Director PittaRosso.

“Raccontare PittaRosso partendo dai suoi valori con un occhio attento a quello che cercano le persone. Una sfida che da anni portiamo avanti insieme al brand e che quest'anno abbiamo deciso di arricchire con uno storytelling fondato su tre concetti: la grande offerta che PittaRosso mette a disposizione dei propri consumatori, la capacità di rispondere a qualsiasi domanda di acquisto e l'accessibilità di prezzo. Per trasmettere efficacemente in comunicazione quello che tutte le persone di PittaRosso si impegnano a rendere vero ogni giorno con grande passione" ha commentato Antonio Marella, COO & Partner di Caffeina, che ha curato la creatività.

La campagna è on-air dal 7 aprile in TV con un formato 30’’ e 3 soggetti da 15” con un piano tv multi piattaforma che comprende i circuiti Mediaset e Discovery.

Credits

CAFFEINA

Antonio Marella, COO & Founder

Gaetano De Marco, VP Consultancy & Creativity

Valentina Salice, Chief Business Officer

Federico Saccani, Executive Creative Director

Alice Cagnani, Consultancy Director

Francesca Frigeri, Account Director

Alessandro Lapetina, Creative Supervisor

Giulia Solinas, Senior Strategic Planner

Matteo Tommasi, Senior Art Director

Alice Caro, Senior Account Manager

Federica De Angelis, Senior Account Executive

Enormous Films

Executive Producer: Luchino Visconti di Modrone

Producer: Giulia Cirio

Regia - dop - montaggio: Es.poire - Filippo Nava & Marzia De Clercq

Aiutoregia: Martina Parodi

Stylist: Pasquale Cangemi

Scenografo: Martino Bonanomi e Sofia Perego

Colorist: Danilo Vittori

Musica: Smider

Post-produzione video: Iggy Post

Post-produzione audio: Screenplay

Centro media: Casiraghi Greco&