Pomeriggio 5, Giuseppe Brindisi: "Bello tornare su Canale 5, ma non lascerei Zona Bianca"

Giuseppe Brindisi: "Durante l'ultimo saluto a Carlotta Dessì ho dovuto trattenere le lacrime"

“Nonostante la mia freddezza, è stata un grande emozione”. Commenta così, Giuseppe Brindisi, il ritorno su Canale 5 dopo oltre dieci anni di assenza. Chiamato come sostituto di Myrta Merlino – assente per una brutta influenza – il conduttore di Zona Bianca ha intrattenuto il pubblico di Pomeriggio Cinque dopo aver saputo intorno alle 13 di dover andare in onda al posto della collega.

“Ho iniziato a lavorare alla puntata solo poche ore prima”, spiega. “Una conduzione last minute potremmo dire”. Ma nonostante questo, i risultati sono arrivati. Brindisi, infatti, ha ottenuto il 15,6% di share per un totale di 1.416.000 spettatori nella prima parte e il 14,44% con 1 milione e 557 mila spettatori nella seconda.

“Sono molto felice e grato a Mediaset per aver scelto me come sostituto. Andare su Canale 5, una rete profondamente diversa dalla ‘mia’ Rete 4, è stata una grande sfida. Non era facile. Ma man mano che la trasmissione andava avanti mi sentivo sempre più leggero, sciolto”, rivela. “Poi, durante il saluto finale alla giornalista scomparsa Carlotta Dessì, ho provato un’emozione fortissima, tanto da dover trattenere le lacrime”, ci confida il conduttore.

E riguardo a un confronto con Zona Bianca, il giornalista ha le idee chiare. “Il format di Pomeriggio Cinque mi piace molto”, spiega. “Ma non lascerei Zona Bianca. Sento quel programma come una mia creatura, l’ho fatto nascere insieme a due colleghi e ci tengo davvero tanto”, ammette.

Infine, Brindisi smonta le dietrologie dei più maligni che hanno visto "dell'altro" sotto l'assenza di Myrta Merlino. “Non è assolutamente così”, tuona. “Ho sentito Myrta personalmente e anche altri colleghi mi hanno confermato ciò che ha scritto lei stessa sui social”.

Ebbene, Giuseppe Brindisi sarà anche oggi, per la seconda volta, al timone del “contenitore” di Canale 5. Staremo a vedere se - anche stavolta - riuscirà a mantenere alte le aspettative e raggiungerà buoni risultati di ascolti. Non resta che rimanere sintonizzati.