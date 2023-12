Pomeriggio 5, regia ‘sbaglia’ inquadratura e svela il trucco: il nome di Myrta sulla mano. Foto

Una signora di Bari, durante un collegamento con Pomeriggio5 nei giorni scorsi, scrive sulla mano il nome di Myrta Merlino. “Innanzitutto saluto Myrta. Ciao Myrta, ti aspettiamo, vieni che le mangi, le assaggi e poi ci dici come sono”, le parole della donna dopo che l'inviato Francesco Paglia si collega con lo studio di Roma.

Come mai la donna ha scritto il nome della conduttrice sulla mano? Svelato l'arcano. La signora Nunzia, che produce orecchiette a Bari, per non sbagliare il nome della Merlino se lo era scritto sul palmo della mano. Mirta senza "y", semplicemente con la "i”, esattamente come si pronuncia.