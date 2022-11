Porta a Porta ospiti stasera: fari puntati sulle elezioni USA

Porta a Porta ospiti stasera: questa sera Bruno Vespa commenterà le elezioni di midterm negli USA con ospiti, servizi e collegamenti

Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del martedì, mercoledì e giovedì si affrontano tutti i temi più caldi del momento con il contributo di ospiti di primo piano in grado di fornire una lettura più approfondita degli eventi.

Il programma condotto da Bruno Vespa questa sera 8 novembre è realizzato in collaborazione con il Tg1 e andrà in onda in seconda serata a partire della ore 23.20. Il tema centrale della puntata saranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden si è impegnato nella campagna elettorale (anche con Barack Obama al suo fianco) ma stando agli ultimi sondaggi sembra che i Repubblicani siano proiettati a una netta vittoria, complice l'inflazione e una politica che alcuni elettori ritengono troppo debole nei confronti della criminalità e immigrazione. A commentare i risultati ci saranno ospiti in studio, servizi e collegamenti con gli USA.