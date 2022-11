Porta a Porta ospiti stasera: il punto sulla lotta al Covid con Schillaci

Porta a Porta ospiti stasera: nel salotto di Bruno Vespa prenderà posto il ministro della Salute, Orazio Schillaci

Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del martedì, mercoledì e giovedì si affrontano tutti i temi più caldi del momento con il contributo di ospiti di primo piano in grado di fornire una lettura più approfondita degli eventi.

Il programma condotto da Bruno Vespa questa sera 16 novembre andrà in onda in seconda serata e vedrà come ospite il ministro della Salute, Orazio Schillaci.