Porta a Porta ospiti stasera: Vespa fa il bilancio di Sanremo 2023

Porta a Porta ospiti stasera: puntata dedicata a Sanremo 2023 con tutti i protagonisti dell'Ariston

Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del martedì, mercoledì e giovedì si affrontano tutti i temi più caldi del momento con il contributo di ospiti di primo piano in grado di fornire una lettura più approfondita degli eventi. Questa sera ampio spazio a Sanremo 2023.

Il programma condotto da Bruno Vespa oggi 14 febbraio andrà in onda in seconda serata alle 23:20 e vedrà come ospiti Amadeus, Gianluca Grignani, Leo Gassman e LDA. in collegamento invece Paola e Chiara, i Cugini di Campagna e tanti altri big del Festival.