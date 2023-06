Premio Biagio Agnes, dieci anni fa il trionfo di Affaritaliani.it

Premio Biagio Agnes, dieci anni fa la vittoria di Affaritaliani.it

Intanto diciamo subito che Affari - giusto dieci anni fa - vinse il Premio Biagio Agnes nella sezione “Nuove frontiere del giornalismo” che fu ritirato personalmente dal direttore Angelo Maria Perrino nella suggestiva cornice di Capri. Qui un ricordo dell’evento.

Il Premio Agnes è un evento in genere sincronico con il solstizio d’Estate, che avviene proprio oggi, e segna quindi per il giornalismo un po’ l’inizio della stagione estiva, in attesa che “il nuovo anno televisivo” abbia inizio a settembre. Per il 2023 sono stati assegnati – come ogni anno - i riconoscimenti per il giornalismo di qualità.

Gianni Letta, presidente della giuria - composta fra gli altri da Giulio Anselmi, Alberto Barachini, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Liguori, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Agnese Pini, Antonio Polito, Roberto Sergio, monsignor Dario Edoardo Viganò - ha comunicato i nomi dei vincitori durante la conferenza di presentazione nella sede Rai di viale Mazzini della cerimonia che si svolgerà a Roma, venerdì 23 giugno, in piazza del Campidoglio, per essere poi trasmessa il 4 luglio dalla Rai.