Programmi tv più social, in cima Che tempo che fa. Battuti il Gf e Ballando

Il talk show di Fabio Fazio, Che tempo che fa, continua a confermarsi come il programma tv con le migliori performance social, seguito sul podio, con un certo stacco, dal Grande Fratello di Alfonso Signorini e da Ballando con le stelle di Milly Carlucci. E' quanto emerge dalla Classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee. Fazio anche a novembre, in testa dal mese di giugno, come spiega Emanuele Bruno su PrimaOnline, è rimasto al comando, precedendo il GF a quota 7,3M, con le sue interazioni a 14,6 M. Il programma di Signorini però si piazza in prima fila per le video views (50 M) davanti al talk show (34,1 M). Inoltre dopo la notizia che la versione Vip andrà in onda anche sotto le festività, a Natale e Capodanno, e che i concorrenti vip rimarranno nella casa fino a febbraio, il reality probabilmente - come sottolinea Prima - continuerà a occupare il suo posto sul podio. Ballando, terzo classificato, si è aggiudicato 4,6 M di interazioni e 959mila video views.

Proseguendo con la classifica, in quarta posizione c'è X-Factor con 4,6 M di interazioni e 8,8M di visualizzazioni dei contenuti video, in settima posizione il programma televisivo di approfondimento in onda su Italia1, Le Iene, con 2,6M di interazioni e 16,9M di video views. Nella Top 15 rientrano poi il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne (1,9M di interazioni e 9,6 M di visualizzazioni contenuti video), seguito per numero di interazioni da Report con Sigfrido Ranucci a 1,1M, ma sorpassato da quest'ultimo per le video views a quota 15,9 M.

Concludono la classifica top 15 il talk show di Zoro su La7, Propaganda Live, con 738mila interazioni e 300mila visualizzazioni video in 13° posizione ed Emigratis in 15° per interazioni a 351 K.