Propaganda Live? Divertente ma 'Zoro' che mangia è inguardabile

Il venerdì sera su La7, va in onda la trasmissione “Propaganda Live”, condotta da Diego Bianchi, noto anche con lo pseudonimo di Zoro. Simpatica la trasmissione, simpatico Zoro, alle volte. Solo che non riesco mai a vedere per intero una puntata, giacché Zoro ha la pessima abitudine di riempire quasi tutto lo schermo o perlomeno una buona metà dello schermo col suo faccione. Non so perché lo faccia, cioè perché ci tenga tanto a mostrare così da vicino la sua faccia. A me persino il volto di una donna molto bella, sullo schermo televisivo, troppo da vicino, dà un po’ fastidio, figuratevi la faccia di un uomo che non è poi un adone.

E così, poiché, per l’appunto, mi dà un po’ fastidio il faccione, cambio canale e non guardo la trasmissione. Alle volte resisto, anche perché spesso si parla di cose interessanti, ma ci sono momenti in cui sono costretto a ricorrere al telecomando per forza. Sono i momenti in cui Zoro, non solo mostra la sua faccia ingrandita, ma si fa riprendere mentre mangia, mentre apre la bocca e vi inserisce un boccone di cibo. Scena quasi oscena. Chi può resistere? Francesca Schianchi, Marco Damilano, voi che siete lì, perché non glielo dite a Zoro di risparmiarmi il faccione sì ch’io possa vederla tutta la trasmissione?