Propaganda Live, riparte su La7 la nuova stagione. C'è Francesca Mannocchi

La7, al via la nuova stagione di Propaganda Live con Zoro, Francesca Mannocchi, Paolo Celata e...

Una prima puntata ricca di temi, ospiti e tanta musica, con Francesca Mannocchi che, con altre straordinarie immagini, è tornata in Ucraina per raccontarci le vite stravolte della guerra iniziata il 24 febbraio in Donbass.

Sulla linea del fronte, la giornalista ha incontrato ancora i protagonisti dei racconti dei primi mesi di conflitto: come è cambiata la loro vita, cosa significa oggi a otto mesi dall'invasione la parola presente, ma soprattutto la parola futuro.

Nel corso della serata tanta musica con “I Neri per caso”, il rapper ucraino Slava che con il suo brano affronta con ironia il tema dell'identità delle seconde generazioni. Inoltre, gradita guest dell'orchestra di Propaganda sarà Marina Rei. Il primo reportage della nuova stagione di Diego Bianchi ripercorre invece questa frenetica estate, raccontando la caduta del Governo Draghi e l'annuncio delle imminenti elezioni.

In studio grande ritorno anche di Andrea Pennacchi con le sue performance dal vivo, mentre non mancheranno gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.