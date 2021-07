Protesta Green Pass Parlamento: comica fuga del deputato di Fratelli d'Italia

L'ampliamento dell'utilizzo del Green Pass per accedere a luoghi come ristoranti al chuso, palestre, cinema, teatri, musei, stadi e palazzetti per eventi sportivi o concerti a partire dal 6 agosto ha scatenato numerose proteste nelle piazze di tutta Italia a cui hanno partecipato decine di migliaia di italiani. Ieri anche un gruppo di deputati di Fratelli d'Italia ha voluto dimostrare tutto il suo sdegno per la decisione del Governo occupando l'aula della Camera durante i voti pregiudiziali di costituzionalità sul decreto Covid.

I parlamentari del partito guidato da Giorgia Meloni sono scesi dai banchi portando con sé cartelli con su scritto "No Green Pass". Uno di loro pur di non farselo sottrarre alla sicurezza si è dato a una comicissima fuga. Il deputato prima supera ben tre addetti con un'abile giravolta e poi velocemente raggiunge l'uscita dall'aula senza che i suoi inseguitori riescano a fermarlo.

Il video della fuga è stato ripreso anche dalla giornalista Rula Jebral, che ha descritto la protesta come un'occupazione del Parlamento da parte di "fascisti italiani che si oppogono al passaporto vaccinale".

Italian Fascists who oppose Vaccine passports stormed the Parliament. Thanks to deft political pandering by Giorgia Meloni, leader of the fascist-friendly BOI, anti-vaxxers have a political patron in the country that suffered EU’s highest COVID death toll.pic.twitter.com/Zu8mZwkeNP