Pubblicità, boom di investimenti sul cinema (+25%). Bene anche la radio

Pubblicità, boom di investimenti sul cinema

Il mercato pubblicitario nel mese di novembre 2023 ha registrato investimenti in Italia in crescita del 5%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo cumulato gennaio/novembre a +2,8%. Lo segnalano, riporta Primaonline, i dati Ad Intel pubblicati da Nielsen, secondo cui, se si esclude dalla raccolta web la stima sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti ‘Over The Top’ (OTT), l’andamento nei cumulato gen./nov. del 2023 si attesta a +2,3%.

“Si conferma l’andamento positivo del 2023, in particolare della seconda parte dell’anno e per il mese di novembre che segna il +5%. Si evidenzia, inoltre, un trend migliore nella seconda metà dell’anno (+3,9%) rispetto al primo semestre (+1,9%)”, ha esordito Luca Bordin, country leader Italia.

“Il mese di dicembre, quest’anno senza il mondiale di calcio, sarà cruciale per confermare la stima di crescita del 2023 (circa +2,6%). Questa sembra comunque ben impostata e sostenuta dall’andamento positivo dei fondamentali, con l’inflazione ancora in calo, una revisione positiva nella stima del PIL italiano e un’inversione del trend di contrazione del potere d’acquisto delle famiglie. Secondo i dati Istat, infatti, nel terzo trimestre di quest’anno il potere d’acquisto delle famiglie ha registrato un incremento del +1,3% rispetto al trimestre precedente”.

Relativamente ai singoli mezzi, la tv è in crescita +8,2% a novembre e in crescita del +2,5% nei cumulato gen./nov. I quotidiani sono in calo del -2,8% (cumulato gen./nov. -4,8%), i periodici sono in crescita del 9,4% (cumulato gen./nov. 0,8%). In crescita del 10,1% la radio (cumulato gen./nov. +7%).

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nei cumulato gen./nov. 2023 chiude con un +3,7% (+4,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

Segno positivo anche per l’Out of Home (Transit e Outdoor) e la Go Tv che nei cumulato gen./nov. crescono rispettivamente del +11,4% e del +11,5%. In negativo il direct mail -10,8%, mentre è in crescita il mezzo cinema +25.9%.

Sono 13 i settori merceologici in crescita nel mese di novembre, il contributo maggiore è portato da Gestione casa (+50,3%), Industria/Edilizia/Attività (+43%), e Automobili (+54,9%). In calo a novembre gli investimenti di Cura persona (-8,4%), Giochi/articoli scolastici (-18,7%), e Elettrodomestici (-25,7%).

Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio/novembre 2023, l’andamento positivo di Farmaceutici/Sanitari (+7,2%), Automobili (+23,8%), Gestione Casa (+32,1%), e Alimentari (+6,9%), in calo invece Bevande/Alcoolici (-3,3%) e Telecomunicazione (-14,1%).

“Si evidenzia l’andamento positivo dei settori Distribuzione e Finanza/Assicurazioni da luglio a novembre del 2023, rispettivamente +7,9% e +11,9% dopo un primo semestre negativo – ha aggiunto Bordin – in controtendenza i settori Abbigliamento e Cura persona che, dopo un primo semestre positivo, segnano un andamento negativo negli ultimi 5 mesi, rispettivamente -9,9% e -1,6%”.