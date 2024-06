Pubblicità: Nielsen, volano gli investimenti gennaio-aprile. Adv online +4,6%

Pubblicità: Nielsen, in primi 4 mesi investimenti +4,4%

Gli investimenti pubblicitari in Italia ad aprile sono aumentati del 6,7%, portando la raccolta pubblicitaria dei primi 4 mesi del 2024 a +4,4%. Lo comunica Nielsen. Relativamente ai singoli mezzi, la tv è in crescita del 7% ad aprile e in crescita del +5,9% nel quadrimestre. I quotidiani sono in calo dello 0,2% (-8,1% in 4 mesi). In crescita invece i periodici, che crescono del +2,4% (-1,9% in 4 mesi) e la radio in crescita del +14,9% (+10,3% in 4 mesi). La raccolta dell’intero universo del web advertising da gennaio ad aprile chiude con un +3,9% ma sale a +4,6% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet.

“L’advertising in Italia chiude in positivo il primo quadrimestre confermando l’andamento degli ultimi mesi e sostenuto dalle notizie sul fronte macroeconomico che continuano ad essere positive”, spiega Luca Bordin, Country Leader Italia. “In primis la recente revisione della stima del Pil italiano da parte di Istat che si attesta ora al 1,0% medio annuo per il 2024, maggiore di 0,3 punti rispetto alla precedente previsione. Anche il taglio dei tassi operato dalle BCE nel mese di giugno (25 punti base) conferma una fase in cui l’inflazione sembra essere sotto controllo dando fiato a una politica monetaria che speriamo possa entrare in una nuova fase espansiva. Il quadro positivo si completa con gli imminenti grandi eventi sportivi che saranno, come sempre, una importante occasione d’investimento e ci portano ad attendere un 2024 in decisa crescita. Non possiamo tuttavia evitare di menzionare una doverosa cautela legata alle tensioni presenti nello scenario geopolitico mondiale e all’elevata incertezza del quadro internazionale che ci accompagnano ormai da molti mesi”.

Segno positivo per l’out of home (transit e outdoor) e go tv che, nel periodo cumulato, crescono rispettivamente del +12,2% e del +0,1%. In crescita anche il cinema +53% e in calo il direct mail -5,1%. Sono 15 i settori merceologici in crescita nel mese di Aprile, il contributo maggiore è portato da gestione casa (+34,5%), finanza/assicurazioni (+72,4%) e automobili (+24,3%). In calo a aprile gli investimenti di alimentari (-12,4%), telecomunicazioni (+22,4%) e farmaceutici/sanitari (-16,8%).

Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio-aprile l’andamento positivo di automobili (+15,5%), distribuzione (+9,1%), e gestione casa (+35,9%), in calo invece media/editoria (-20,7%), e telecomunicazioni (-13,1%)