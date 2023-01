Publicis Groupe, Demet Ikiler nominata nuova Chief operating officer

Demet Ikiler è la nuova Chief operating officer di Publicis Groupe

Publicis Groupe ha annunciato la nomina della sua nuova Chief Operating Officer Emea: si tratta di Demet Ikiler. La manager proviene da Wpp, dove ha lavorato per oltre vent’anni, e dove ultimamente aveva ricoperto gli incarichi di CEO di GroupM EMEA e di Country Chair di Wpp. Precedentemente, aveva lavorato in Zenith e Saatchi & Saatchi. Nel nuovo ruolo in Publicis Groupe, riportetà a Loris Nold ed entrerà a far parte della Management Committee.