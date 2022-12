Publicis Groupe, Zenith vince la gara media di Swarovski

Swarovski lascia Havas Media e affida la pubblicità a Zenith (Publicis Groupe)

Swarovski cambia centro media. Il marchio di gioielli austriaco ha assegnato il media planning and buying a Zenith, agenzia del gruppo Publicis, a seguito di una gara internazionale aperta a giugno e gestita con la consulenza di Auditstar. L'agenzia di Publicis Media subentrerà ad Havas Media dal 1° gennaio 2023.

Zenith sarà attiva in 33 mercati in cui è presente Swarovski, compresi diversi Paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Stati Uniti e country della regione Asia Pacifico. Si stima che Swarovski spenda 140 milioni di dollari in pubblicità a livello globale, secondo i dati di COMvergence.

Per quanto riguarda il nostro Paese, secondo quanto ricostruito da Engage, il budget investito dall'azienda per la pubblicità dovrebbe aggirarsi intorno ad una cifra non lontana dai 10 milioni di euro.

Gerry Boyle, Chief media officer di Publicis Groupe, ha dichiarato: “Siamo felici di lavorare con Swarovski e non vediamo l'ora di collaborare alla loro crescita anche attraverso il coinvolgimenti della nuova generazione dei consumatori di beni di lusso”.