Publicis punta sull’AI: investimenti da 300 milioni in tre anni

Publicis punta sull’Intelligenza Artificiale: investimenti da 300 milioni in 3 anni

Publicis investirà 300 milioni sull’intelligenza artificiale nel prossimo triennio. Il piano punta a trasformare il gruppo, guidato da Arthur Sadoun, nel “primo sistema intelligente del settore basato sull’ai”.

L’obiettivo è integrare l’AI nel suo modello di piattaforma, creando un collegamento con ‘CoreAI’, un’entità su cui Publicis sta lavorando da molti mesi e che verrà implementata progressivamente.

Nel 2024 l'investimento previsto sarà di 100 milioni, recuperati da “efficienze interne”e senza impatto sul margine operativo lordo. Metà della cifrà, verrà destinata alla formazione del personale, il resto sull’aspetto tecnologico (licenze, software e infrastruttura cloud). Arthur Sadoun, amministratore delegato, ha spiegato l'investimento nell’intelligenza artificiale non comporterà alcuna perdita di posti di lavoro, anche se prevede che le persone avranno “lavori diversi” in futuro. “Possiamo creare posti di lavoro attraverso la nostra crescita. L’intelligenza artificiale cambierà radicalmente il modo in cui operiamo”.