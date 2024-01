Publicis ringrazia i suoi dipendenti con 100 mila messaggi di auguri con l'IA

Publicis Groupe ringrazia i suoi dipendenti, ben 100 mila messaggi personalizzati per il team di tutto il mondo

Dopo un anno di successi ottenuti e traguardi raggiunti – Publicis Groupe è al primo posto nella industry in crescita organica, primo in tutti i KPI finanziari come nel new business, nella governance ESG e in termini di valore di mercato –, il Gruppo ha ancora una volta voluto mettere al primo posto le proprie persone ringraziandole singolarmente per aver contribuito al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del 2023.

Publicis ha così deciso di inaugurare il 2024 con 100.000 messaggi di auguri per il nuovo anno: uno per ogni persona appartenente al suo grande team. Con un esperimento unico nel suo genere che spinge i confini dell’IA nella creazione di video, storytelling e contenuti personalizzati, il consueto video di auguri del Gruppo quest’anno è ancora più sorprendente e vede Arthur Sadoun, i membri del Directoire+ e Maurice Lévy incontrare i loro rispettivi gemelli digitali grazie all’IA.

A tutte le persone che lavorano nelle sedi globali di Publicis Groupe e che con il proprio lavoro hanno partecipato alla crescita e al successo del Gruppo, quest’anno è stato inviato un video di ringraziamento personalizzato, in linea con i loro interessi e le loro passioni, mettendo a frutto le capacità di raccolta e connessione delle informazioni attraverso la piattaforma proprietaria Marcel.