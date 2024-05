Puff Daddy, chi è Cassie Ventura l'ex fidanzata picchiata nel video dal rapper

Cassie, pseudonimo di Cassandra Elizabeth Ventura - nata negli Stati Uniti (a New London) il 26 agosto 1986 è una cantante, attrice e modella statunitense. Ed è anche la donna apparasa nel video, diffuso in queste ore dalla Cnn che, che venne picchiata (strattonata e trascinata via) dall'allora fidanzato Puff Duddy (relazione tra i due dal 2007 al 2018) nei corridoio di un albergo (attualmente è sposata con l'addestratore e fitness trainer Alex Fine da cui ha avuto due figli).

Modella da quando aveva 14 anni e attrice, è nota soprattutto come cantante Rhythm and blues. Nel 2007 fu protagonista del video musicale di "Stronger" di Kanye West. Nel 2008 recitò nel film Step Up 2 - La strada per il successo e nel 2016 è apparsa nella pellicola Honey 3 - Il coraggio di ballare.

Sul fronte musicale, il primo album di Cassie Ventura è data 8 agosto 2006 (pubblicato dalla Bad Boy Records) e debuttò subito al quarto posto della Billboard 200 degli Stati Uniti. Il primo singolo estratto dall'album, "Me & U" che arrivò al terzo posto della classifica Hot 100 della rivista Billboard

Poi l'album "Electro Love" con tante collaborazioni illustri (da P.Diddy ad Akon, passando per Souldiggaz, Mario Winans e Pharell Williams) e tra i singoli "Official Girl" con Lil Wayne (agosto 2008), "Must Be Love" con Diddy (aprile 2009) e "Let's Get Crazy" con Akon (agosto 2009) che però non riuscirono a scalare le classifiche musicali come ci si attendeva.

Nel dicembre 2009 Cassie firma un contratto con Interscope Records. Nel settembre 2011, è stata inclusa nel mixtape di Bad Boy Presents: The Preview con due nuove canzoni, "Radio", con Fabolous, e "Make You a Believer", con Jadakiss. Nel 2012 il singolo "King of Hearts" e un brano in collaborazione con Nicki Minaj, " The Boys ".

Nell'aprile 2013, arriva il mixtape di debutto RockaByeBaby - con accoglienza positiva e plauso della critica - preceduto dal video di Numb, con Rick Ross, e Paradise, con Wiz Khalifa. Nello stesso anno ha contribuito con una canzone, Indo, alla compilation dell'etichetta discografica di Solange Knowles, Saint Heron .

Nel settembre 2016 Joint (No Sleep) fu pare della colonna sonora di Honey 3: Il coraggio di ballare, film in cui come si diceva Cassie fu protagonista anche come attrice. Nell'agosto 2017, l'allora fidanzata di Puff Duddy firmò un contratto con Epic Records e Bad Boy e ci fu l'uscita di un singolo chiamato Love a Loser prima e Don't Play It Safe, prodotto da Kaytranada.

Nell'estate del 2019, Cassie ha sui social social media annunciò che avrebbe rilasciato canzoni esclusivamente su piattaforme di streaming per alcune settimane, soprannominate Free Friday's , che hanno formato una playlist per celebrare il lancio della sua nuova etichetta indipendente Ventura Music. "Free Fridays è un gesto di libertà che spero vi sia piaciuto e continuerete a goderne", disse.