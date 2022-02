Putin, evitare sanzioni con il Rublo digitale: nuova arma-crypto della Russia

Putin, evitare le sanzioni di Ue e Usa con le criptovalute: in arrivo il Rublo digitale. Iran e Cina a supporto dello Zar? Rumor

Putin sta preparando la propria criptovaluta. Il motivo? Eludere le sanzioni imposte da Ursula von der Leyen e Joe Biden dopo l’invasione russa ai danni dell’Ucraina. La guerra in Ucraina, con la terribile escalation da parte di Mosca, ha provocato nelle ultime 48 ore un crollo del mercato delle criptovalute e dei mercati finanziari mondiali. Ma secondo il New York Times, le monete digitali potrebbero rivelarsi fondamentali per la sopravvivenza dell’economia russa.

Ma partiamo dall’inizio. Dagli Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito sono in arrivo sanzioni ai danni della Russia, che seguiranno quelle già predisposte qualche giorno fa dall’amministrazione Biden e dal Consiglio Europeo e che hanno preso di mira le banche e gli oligarchi russi. Nelle prossime ore è atteso un altro pacchetto che, secondo i politici, mira a danneggiare in maniera importante l’economia della Russia.