Quando ricomincia Il Paradiso delle Signore? Ecco la data

Quando ricomincia il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 tra le più seguite in Italia, non andrà in onda questa settimana e nemmeno quella successiva. La programmazione è stata infatti sospesa dal 29 novembre al 10 dicembre 2022. Il motivo? La rete deve dare spazio ai Mondiali 2022 in Qatar che stanno ora entrando nel vivo e si concluderanno il 20 dicembre. L'incontro delle 16:00, fascia oraria in cui di solito viene trasmessa Il Paradiso delle Signore, è stato spostato sulla prima rete.

La consueta programmazione della soap riprenderà normalmente lunedì 12 dicembre e come sempre sarà preceduta da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Le puntate non trasmesse dal 29 novembre al 10 dicembre saranno recuperate nella settimana di Natale. Quest'anno non ci sarà quindi a pausa per le feste.