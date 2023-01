Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: il punto su Salvini-Open Arms

​​​​​​Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà delle ultime novità sul processo a Salvini per i caso Open Arms, caro benzina e Qatar-gate

Oggi 16 gennaio 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà un’inchiesta sulle Ong, a partire dalle novità sul processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms e lo scontro nell'aula di tribunale con l’ex premier Giuseppe Conte, con il commento dell’ex ministro dell’Interno e presidente della fondazione Med-Or, Marco Minniti, di Toni Capuozzo e di Flavio Tosi.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 16 gennaio 2023

Nel corso della serata, non mancherà un approfondimento sulle polemiche relative alle accise sulla benzina che hanno investito il governo Meloni negli ultimi giorni e il rischio stangata per gli italiani in vista della direttiva europea sulle “case green”: se ne parlerà con Elisabetta Gardini, Brando Benifei, Daniele Capezzone. E ancora, focus sul rincaro dei prezzi con il punto di vista dell’imprenditore Francesco Mutti, presidente Centromarca.

Con reportage, cifre e un’inchiesta sul Marocco, ci si occuperà anche degli sviluppi da Bruxelles sullo scandalo ormai noto come Qatar-gate e del futuro del Partito Democratico in vista del Congresso con la presenza del candidato alla segreteria Stefano Bonaccini. Parteciperanno al dibattito anche: Piero Sansonetti, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, Emiliana Alessandrucci, il presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli e Valentina Furlanetto.

Non mancheranno poi le incursioni di Gene Gnocchi e l’intervista finale con l’imprenditrice Domitilla Benigni, direttore generale di Elettronica, azienda leader mondiale nei sistemi di difesa elettronica.