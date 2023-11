Quarta Repubblica, ospiti: Porro intervista l'ex premier israeliano Barak

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera Porro intervista l'ex premier israeliano Barak e il presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo

Oggi 6 novembre 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà il conflitto in Medio Oriente con un’intervista esclusiva all’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, già capo di Stato maggiore dell’Esercito. Il viaggio nelle piazze anti-Israele approda a Parigi con un servizio sull’onda antisemita che monta in Europa. Dalla città di Lione i nostri inviati racconteranno l’ultimo episodio di intolleranza contro un’ebrea.

Si ritornerà a parlare di ambiente e clima con servizi e approfondimenti dalla Toscana colpita dal maltempo. In studio il presidente dell’Arpa Lombardia Lucia Lo Palo. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Francesca Albanese, Pierluigi Battista, Jasmine Cristallo, Claudio Borghi.