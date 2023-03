Ascolti tv, Presa Diretta demolisce Quarta Repubblica. Il "poro" Porro annientato da Iacona

Presa Diretta "distrugge" Quarta Repubblica negli ascolti tv

“Poro” Porro… Quarta Repubblica, il talk show in onda il lunedì nella prima serata di Rete4, sta vivendo un periodo di crisi da diverse settimane. Condotto dal vicedirettore del Giornale Nicola Porro, il programma sta ottenendo ascolti discreti, anche se un leggermente “barcollanti”. Ma non sono gli ascolti in sé a rappresentare un problema o una possibile minaccia.

Quel che potrebbe impensierire autori e produzione è il solenne distacco da Presa Diretta. Vero (se non unico) competitor di Quarta Repubblica, il programma condotto da Riccardo Iacona riesce sempre a macinare gli ascolti che bastano a battere lo show di Porro.

Ma guardiamo i dati delle ultime settimane, partendo dall’ultimo appuntamento dei due programmi andato nella serata di lunedì 27 marzo.

In questa occasione, Quarta Repubblica registra il 4,9% di share per 793 mila spettatori. Presa Diretta, invece, fa il 6% incollando allo schermo 1,2 milioni di persone. Un distacco netto questo, diversamente dal pareggio in termini di share (ma non di telespettatori) arrivato lunedì 20 marzo. Entrambi i programmi hanno infatti totalizzato il 4,9% di share, ma Iacona ha registrato 902 mila spettatori, quasi 200 mila in più rispetto a Porro.