Quarto Grado, anticipazioni stasera: i casi della giovanissima Aurora Tila e Liliana Resinovich. Tutti i temi della puntata

Quarto Grado, anticipazioni stasera: i casi di Aurora Tila e Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con con la drammatica morte della 13enne Aurora Tila, precipitata dal settimo piano della palazzina dove abitava, a Piacenza. L’ex fidanzato, 15 anni, è ora agli arresti per omicidio: giura si sia trattato di un incidente, ma un testimone lo avrebbe visto buttare giù la ragazzina. Anche le amiche di Aurora confermano che il giovane avesse comportamenti ossessivi.



Nel corso della puntata si torna sulla vicenda di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Come documentato in esclusiva da Quarto Grado la settimana scorsa, sono emersi più di 600 messaggi tra Lilly e l’amico speciale Claudio Sterpin: le conversazioni testimoniano il desiderio di costruire una vita assieme. Potrebbe essere questo, il movente del delitto?



A Quarto Grado confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.