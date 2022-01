Quirinale, Storace e la Cirinnà: "Già c'hai 50 anni?"

Francesco Storace punzecchia su Twitter la senatrice Monica Cirinnà: "Già c'hai 50 anni?"

Botta e risposta su Twitter fra la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà e Francesco Storace, ex politico e attuale vicedirettore de Il Tempo. La prima mossa la fa Storace, che risponde così a un tweet di Cirinnà: "Già c'hai 50 anni?". Non è tardata ad arrivare la risposta della senatrice che, senza lasciarsi andare, scrive con non poca ironia: "Sei un vero gentiluomo". Successivamente, anche altri utenti del web hanno commentato il botta e risposta tra i due politici, scrivendo "A Francè, ma che stai a fa er mollicone? (Si scherza)".