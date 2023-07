Radio 24 palinsesti estivi: da Giulia Crivelli a Manuel Agnelli, i programmi

Tanta attualità in diretta, tanti nuovi temi e storie da ascoltare nell’estate di Radio 24

Nel palinsesto estivo, al via dal 24 luglio fino al 3 settembre, in primo piano l’attualità nazionale ed internazionale: dai Gr a cura della redazione ai programmi di approfondimento fin dal mattino con 24 Mattino estate condotto da Giulia Crivelli: dalla rassegna stampa ai commenti di molti ospiti ed uno sguardo a ciò che raccontano i media internazionali. Alle 18 tutte le notizie ed i temi del giorno con Effetto Estate condotto da Andrea Ferro: molte le interviste, gli inviati, le storie dall’Italia e dal mondo dello sport. Due gli appuntamenti nel weekend dedicati agli esteri: Europa Europa di Gigi Donelli e la seconda stagione di Black Ops- la guerra delle ombre, il racconto delle operazioni speciali e segrete dietro ai grandi fatti internazionali realizzato da Giampaolo Musumeci per scoprire le dinamiche delle forze militari speciali e delle organizzazioni clandestine che conducono missioni riservate ad altissimo rischio.

In onda tutta l’estate anche l’economia, a partire da Focus economia, con il resoconto delle borse e della giornata finanziaria, arricchito dalle voci di Nobel, grandi economisti, aziende e analisti internazionali che hanno partecipato al Festival dell’economia di Trento, a Squadra antitruffa Serpente corallo, con il trio di giornalisti del Sole 24 Ore Meazza, Lo Conte e Elli che svela come capire ed evitare le truffe ed i truffatori che insidiano i nostri risparmi. Attenzione anche all’Economia delle piccole cose, che allarga i suoi spazi e diventa XL per capire, con Anna Migliorati, che dietro molte scelte quotidiane si muove un mondo di economia.

Nella mattina di Radio 24 alle 9.30 si parla delle scoperte, delle innovazioni e degli strumenti per la transizione ecologica nella versione estiva di Smart city di Maurizio Melis.

A seguire i viaggi di Grand tour curato da Valeria De Rosa con i suggerimenti di Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, per scoprire nuovi itinerari in bici e a piedi. Alle 11 tutti i consigli per la salute ed il benessere con Nicoletta Carbone In vacanza con Obiettivo salute per mettersi alla prova e organizzare una personale remise en forme anche in durante le ferie.

Nel corso del pomeriggio andranno in onda le storie più emozionanti di Matteo Caccia racconta, di Matteo Caccia, e alla sera la musica con le interviste di Manuel Agnelli in Leoni per Agnelli. Per lo sport, con l’inizio del campionato, dal 21 agosto ritorna anche l’informazione sportiva in Tutti convocati, con Giovanni Capuano.

Nel fine settimana arrivano programmi sui temi che delineeranno il nostro futuro: da 2024 speciale IA, tratto dalla serie Podcast realizzata da Enrico Pagliarini, alla space economy e le prossime avventure spaziali con Spazio ultima frontiera di Chiara Albicocco, all’impatto del cambiamento climatico sull’agricoltura in Madre Terra di Rosanna Magnano.

Nei weekend estivi di Radio 24 come sempre spazio anche a libri, musica, festival, teatro. Sulla musica in arrivo il nuovo programma sui tormentoni estivi, dal titolo Canzonissime storie d’Italia nelle Hit dell’estate condotto da Marta Cagnola e Daniele Bellasio, per ascoltare insieme tutte le canzoni che hanno segnato le nostre estati. Per la lettura sotto l’ombrellone ecco i consigli di Alessandra Tedesco con il Cacciatore di libri per scoprire i romanzi più interessanti usciti durante l’anno. Per gli spettacoli da non perdere in onda Il cartellone con la rassegna di opere e testi teatrali raccontate da Elisabetta Fiorito.

Prosegue, infine, l’integrazione tra programmi in onda e i podcast originali: torna A proposito di podcast, di Giulio Gaudiano ed Ester Memeo, il programma che racconta e fa ascoltare il mondo del podcasting indipendente. E nel fine settimana va in onda Materie, tratto dal podcast di grande successo realizzato da Radio 24 e Il Sole 24 Ore, con Simone Spetia, Sissi Bellomo e Maurizio Melis per capire cosa sta succedendo e cosa succederà nel mondo delle materie prime.