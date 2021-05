Radio Deejay, primato su Instagram. E' la prima radio italiana che...

Radio Deejay è il primo network in Italia a superare 1 milione di follower sul proprio account Instagram e non a caso lo fa a seguito dell’ultima edizione della My Deejay Ten 2021, l’evento di running che si è corso domenica con oltre 22.000 iscritti da tutto il mondo. Il video ufficiale, che testimonia la partecipazione entusiasmante degli ascoltatori alla corsa, è stato postato ieri sul sito e sui canali social della radio. Altri reel, realizzati per aree tematiche dai tantissimi video ricevuti dalla redazione nella giornata di ieri, verranno postati a partire da oggi.

L’obiettivo raggiunto dalla piattaforma social della radio è il risultato di una strategia di comunicazione che parte dal palinsesto radiofonico e dagli eventi organizzati da Radio Deejay (come appunto la Deejay Ten e l’imminente Tour de Fans), e che può fare affidamento su contenuti esclusivi e di qualità, creati appositamente per Instagram.

Fra questi ad esempio, sulla IGTV di Radio Deejay sono attualmente online con grande successo tre rubriche originali, spin-off con protagonisti alcuni personaggi regolarmente presenti anche nel palinsesto radiofonico. La prima è “Chiedi alla Dottoressa Andreoli”, con la quale la dottoressa Stefania Andreoli, specializzata in famiglie ed età evolutiva e ospite di Alessandro Cattelan tutti i mercoledì dalle 12 alle 13 su Radio Deejay, ogni sabato su Instagram affronta un tema legato alla psicologia infantile e all’evoluzione e risponde alle domande dei follower. Poi “I Consigli di Dunia” con la quale Dunia Rahwan, conduttrice del programma radiofonico Animal House con Paolo Menegatti, risponde a quesiti su animali domestici fornendo consigli per la cura e l’educazione di cani e gatti. Infine “L’Hai Capita?”: Alessandro Minissi, giornalista della redazione di Deejay.it, racconta ogni settimana il significato delle canzoni più trasmesse su Radio Deejay.

L’obiettivo centrato dalla piattaforma Instagram di Radio Deejay segue di pochi giorni la notizia che “Deejay Chiama Italia” è risultato il programma radiofonico più ascoltato in assoluto, con l’11% di share e 1.725.000 ascoltatori durante le due ore di diretta nel giorno medio, che costituiscono anche il record di ascolto del programma stesso (fonte dati: TER secondo semestre 2020)

Condotto da Linus e Nicola Savino ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00 sulle frequenze di Radio Deejay e sulla DeejayTV (canale 69 del DT), “Deejay Chiama Italia” si sta preparando per la prossima iniziativa: dal 7 giugno tutti i componenti del team saranno infatti impegnati nel Tour de Fans, un tour in bicicletta in 15 tappe che, nel corso di tre settimane con partenza da Bergamo, li porterà a trasmettere ogni giorno da un comune diverso.