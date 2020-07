Radio, è morto il presidente di "Radio Maria" Emanuele Ferrario

É morto Emanuele Ferrario, presidente di Radio Maria, la radio cattolica dedicata alla Madonna che trasmette in tutto il mondo.

Ferrario aveva 90 anni. La notizia della morte di Ferrario è stata resa nota dalla stessa radio su Facebook: "Fino all'ultimo ha lavorato per la radio. Grazie Emanuele per aver risposto alla chiamata, portando Radio Maria in Italia e nel mondo".

Padre Livio Fanzaga lo ha ricordato così: "Emanuele ha conservato la presidenza dell'associazione fino a qualche anno fa, ma è sempre stato vicino alla radio. Pensate che fino alla fine ha lavorato alacremente per Radio Maria, ieri si è svegliato e ha chiesto di essere portato in sede nel suo ufficio, ma non è stato possibile".