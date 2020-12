Radio, frena il calo della pubblicità. Ad ottobre investimenti al -7,2%

L’Osservatorio Fcp Assoradio registra un tred lievemente positivo per la pubblicità radiofonica. Una boccata d’aria per uno dei principali mezzi di comunicazione che nelle scorsa primavera ha visto diversi cali. Come riporta il sito engage.it “si assesta ad un -7,2% rispetto allo stesso mese del 2019, con un progressivo dei primi dieci mesi dell’anno pari al -27,3%”.

Nell’ analisi di Andrea di Domenico si sottolinea come “le difficoltà si sono manifestate soprattutto nel periodo da marzo a giugno dove gli scostamenti con i fatturati storici sono stati piuttosto consistenti a causa delle conseguenze concrete e dell’incertezza complessiva generate dall’emergenza epidemiologica”. Una nuova contrazione degli investimenti è stata poi avuta nel mese di settembre mentre ottobre, come si legge su engage.it , fa “ben sperare sul trend dell’ultimo trimeste".