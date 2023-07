Rai, a Salvo Sottile l'anti Report al lunedì. Ranucci declassato alla domenica

Altra rivoluzione in Rai: il lunedì d'inchiesta va a Salvo Sottile, Report passa alla domenica

Altro cambio in casa Rai nell'era Meloni. Stavolta tocca al giornalismo d'inchiesta. Il lunedì sera perde il suo storico occupante su Rai 3, vale a dire Report. Al suo posto arriva Salvo Sottile. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che descrive il conduttore come "sicuramente non ostile alla destra di governo che si allunga da Palazzo Chigi fino alla tv di Stato".

Secondo il Fatto Quotidiano, il programma di Sottile avrà ben 27 puntate da 100 minuti e nei palinsesti prenderà la casella di Sigfrido Ranucci, “declassato” dal lunedì alla domenica sera, "in una collocazione meno favorevole, dove la competizione è più alta". Il programma di Sottile viene definito dal Fatto una sorta di "anti Report".

Nel nuovo programma, prosegue il Fatto Quotidiano, "la maggiore sensibilità ai sentimenti del governo potrebbe essere garantita anche da una serie di incroci affettivi. Nella trasmissione di Sottile, molto vicino alla sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, lavorerà anche Alessandra Frigo, oggi caporedattrice di Piazzapulita su La7. Frigo è sposata con Gianmarco Chiocci, l’ex direttore di Adnkronos a cui la destra meloniana ha appena affidato la direzione del Tg1".

Per il quotidiano diretto da Marco Travaglio, "sulla nuova trasmissione, oltre alla firma di Sottile, ci sarà il marchio di Stand by me, la casa di produzione di Simona Ercolani: secondo le indiscrezioni sarà realizzata con una struttura mista, una parte di risorse interne alla Rai e un’altra appaltata alla società esterna privata". Come ricorda il Fatto, "tra i tanti impegni di una carriera di successo, Ercolani è stata direttrice artistica della Leopolda di Matteo Renzi" ed è sposata col renziano Fabrizio Rondolino.