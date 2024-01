Rai, Briatore torna con The Apprentice. Pronto programma anche per Gregoraci

Rai 2, Briatore torna dopo oltre dieci anni con The Apprentice. Gregoraci alla conduzione di "Made in Italy"

Nonostante si siano ufficialmente lasciati ormai sette anni fa, le vite di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono ancora ben intrecciate. Sì, perché oltre alle insistenti voci di un ritorno di fiamma, la coppia sbarcherà anche nella stessa rete. Rai 2, per la precisione.

Dopo dieci anni, come scrive il Fatto Quotidiano, l’imprenditore ha annunciato il ritorno di “The Apprentice”. E Dagospia ha fatto sapere che il programma non tornerà in onda nella primavera del 2024 ma slitterà alla prossima stagione.

Nonostante il cambio di programma, Oggi, diretto da Carlo Verdelli, ricorda che “Flavio Briatore ha sempre più potere in Rai. Stimatissimo da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, amico personale di Matteo Renzi e del potente agente televisivo Lucio Presta”.

“Il lungimirante Flavio è riuscito anche a favorire l’ascesa della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci sulla seconda rete del servizio pubblico. La showgirl di origini calabresi condurrà, infatti, a partire da inizio anno, il nuovo show comico di Rai2 Made in Italy: una sorta di spin off del più noto Made in Sud”, aggiunge il giornalista Alberto Dandolo. Il programma, destinato al lunedì sera, sarà condotto da Elisabetta Gregoraci con il duo comico Gigi e Ross.